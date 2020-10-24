سيالة: السراج وصالح ساهما في تجديد الزخم للحوار السياسي

صرّح وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إن الحوار السياسي الليبي اكتسب في الفترة الماضية، زخمًا متجددًا في أعقاب الإعلانين المنفصلين بوقف إطلاق النار الصادرين عن رئیسي المجلس الرئاسي فائز السراج، ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي.

وأكد سيالة في كلمة له، خلال مشاركته في اجتماع 5+5 لدول غرب المتوسط، على أن المخرج الوحيد للأزمة “لا يمكن أن يكون عسكريًا، إنما “بإرساء دولة مدنية وديمقراطية مبنية على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع وفق دستور متفق عليه يضمن حقوق كافة شرائح ومكونات الشعب الليبي”.

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