تونس عن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة

رحبت تونس ، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدته خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، إن ما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، التي أثمرت هذا الاتفاق الهام، ووصفته تونس بالإنجاز لكونه يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

وجددت تونس، التعبير عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الأزمة، مؤكدةً ثقتها الكاملة في أن اتفاق وقف إطلاق النار سيحظى بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.

كما عبرت عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ستحتضنه تونس بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا.