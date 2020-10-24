كوزولينو: الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا “خبر ممتاز”

وصف رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، بأنه “خبر ممتاز”.

وأوضح كوزولينو، في بيان لهُ، إن المستجدات في الملف الليبي مهمة وتُبشّر بالخير، وطال انتظارها، لما لها من تداعيات على إيطاليا وأوروبا.

وأضاف رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية: “الآن تعود السياسة والحوار والمواجهة، ما يسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة العسكرية المشتركة بالكامل على أرض الواقع”، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وأشار البرلماني الأوروبي، أن التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم، يمثل فرصة مهمة لأوروبا لاستعادة مركزية كانت مفقودة.

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