بلدية تاجوراء تدعو المواطنين المشاركة في انتخابات البلدية

دعت بلدية تاجوراء، المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات البلدية القادمة بتاجوراء لاختيار المرشح الأفضل.

وأوضحت البلدية، للمواطنين، أن عملية سجلّ الناخبين، ستتم عن طريق الهاتف النقال، عبر كتابة الرقم الوطني ثم رقم المركز، وإرسال رسالة للرقم11711.

ووضعت بلدية تاجوراء، مثالا توضيحيا لعملية التسجيل، “132468975347 # 049002″، ثم تُرسلها برسالة نصية إلى الرقم 11711.

وأشارت البلدية، من ضرورة التأكد ان المركز الانتخابي يحتوي على 6 أرقام والرقم الوطني يحتوي على 12 رقم.

وختمت بلدية تاجوراء، دعوتها للمواطنين: “ستستلم رسالة تفيدك بتسجيلك في المركز الانتخابي الذي اخترته انت”.

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