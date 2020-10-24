مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عن دورة تدريبية

أعلنت إدارة التدريب والتعاون الدولي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن إقامة دورة تدريبية، في مجال التفتيش بمدينة الزاوية بتاريخ 25 اكتوبر القادم.

وأوضحت الإدارة، أن الدورة ستستمر حتى 5 نوفمبر القادم، والمستهدف فيها مفتشي “مكتب الزاوية ومكتب صرمان ومكتب الجفارة ومكتب جنزور”، وستُقام في قاعات بيت الثقافة الزاوية.

وأشارت إدارة التدريب والتعاون الدولي، أن الدورة التدريبية، تأتي في ظل الدورات التدريبية التي تقيمها إدارة المركز في مجال التفتيش الجيد والصحيح و التي استهدفت بداية من مفتشو فرع طرابلس انتقالا لمفتشو فرع مصراتة ومكاتب المنطقة الوسطى استمرار للمرحلة القادمة التي تستهدف مكاتب المنطقة الغربية.

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