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الأردن مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: يتيح استكمال المسار السياسي ومنع التدخلات الخارجية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت الحكومة الأردنية بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، الذي جرى توقيعه أمس في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، في بيان، على أهمية الاتفاق في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي، وانخراط الأطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار، وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن حماية الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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