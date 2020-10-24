البرلمان العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة هامة نحو استقرار ليبيا

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق الموقع في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وقال العسومي إن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار ليبيا، مشيدًا بالروح الايجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته جمهورية مصر العربية نهاية سبتمبر الماضي، وصولا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وناشد العسومي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يسهم في حل الأزمة الليبية حلًا نهائيًا يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

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