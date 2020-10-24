بوغدانوف وسوليفان يؤكدان على ضرورة حل الأزمة الليبية وفقا للقانون الدولي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع سفير الولايات المتحدة في موسكو، جون سوليفان، على ضرورة حل الأزمة في ليبيا وفقا للقانون الدولي.

وبحسب بيان للخارجية الروسية فإن بوغدانوف وسوليفان بحثا مسألة إدارة الأزمات في ليبيا استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24