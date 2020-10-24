ترحيب أمريكي بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، “ترحيبا حارّا” بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، بعد توقيع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيانها، أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.

وأضاف بيان الترحيب الأمريكي: “نهنّئ الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، كما نهنّئ الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز على دورها المحوري في تسهيل المحادثات. ونحث الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الآن على دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نيّة”.

وختم بيان السفارة الأمريكية: “يمهّد الإنجاز الذي تحقّق اليوم الطريق لمزيد من التقدّم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلّ دائم للصراع”.

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