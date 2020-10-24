تجمع تاناروت يعلن عرض ومناقشة فيلم “محاكمة 7 من شيكاغو”

أعلن تجمع تاناروت للإبداع الليبي بمدينة بنغازي، أن نادي السينما بالتجمع، سيعرض ويناقش فيلم “محاكمة 7 من شيكاغو”، للمخرج آرون سوركين، المتحصل على جائزة أوسكار والقولدن قلوب، والعديد من الجوائز المهمة الأخرى.

ويأتي إعلان التجمع، بعد استئناف نشاطاته الأدبية والفنية، وفقا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار تجمع تاناروت، في بنغازي، أن الفيلم الذي سيُعرض يوم الخميس القادم، الساعة الرابعة مساءً، قد تحصّل على نسبة 91%، من موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDB الشهير، المعني بالأعمال السينمائية.

وحول التدابير اللازمة، لضمان سلامة الحاضرين في مشاهدة الفيلم ومناقشته، أوضح نادي تاناروت للسينما، إن “عدد الحضور سيكون محدود للأسف ولن تكون الدعوة عامة لتطبيق التباعد الاجتماعي”.

وختم التجمع إعلانه: “سيتم نشر نموذج تسجيل الكتروني وسيكون الاختيار بأولوية التسجيل”.

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