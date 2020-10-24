إنفراجة قريبة لأزمة الوقود في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

تشهد طبرق وما جاورها منذ عدة أيام أزمة وقود خانقة بسبب نقص البنزين والديزل لدى محطات التوزيع.

وقال، عيد حدوث، مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، لأخبار ليبيا24، الجمعة، إن الشركة تحاول التغلب عليها خلال الأيام القادمة.

وأضاف، أن الشركة قامت بتوزيع 700 ألف لتر من البنزين على المنطقة الواقعة ما بين باب الزيتون شرق طبرق إلى منطقة القرضبة غرب طبرق، والتي تمتد لنحو 70 كيلو مترًا.

وقال عيد، “السبت سنوزع باقي المخزون بمستودع طبرق بكمية 700 ألف لتر على نفس المنطقة ونحاول التغلب على أزمة نقص البنزين التي تشهدها المنطقة”.

وأضاف، “غادرت ميناء بنغازي ناقلة ديزل بعد تفريغها لكمية 30 مليون لتر وستدخل بعدها مباشرة ناقلة بنزين بحمولة 30 مليون لتر”.

وقال عيد، “بالنسبة لمستودع طبرق اعتمادنا على إنتاج مصفاة طبرق من مادة الديزل بإنتاج يومي 700 ألف لتر”، لافتًا إلى أن هذه الكمية المنتجة من الديزل تستلم من مصفاة طبرق كل 3 أو 4 أيام.

وأوضح، أن مستودع طبرق يقوم بتوزيع الوقود بنوعيه البنزين والديزل إلى مدينة درنة غرباً إلى أمساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً.

وقال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، “نتوقع وصول ناقلتي بنزين وديزل إلى رصيف شركة البريقة في طبرق خلال الأيام القادمة”.

وأكد أن شركة البريقة لتسويق النفط تسعى لتوفير الوقود بكل أنواعه وبجهود العاملين فيها ستذلل كل العراقيل التي تواجه المواطن في ليبيا وهذه مهمتنا الأولى.