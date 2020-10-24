«الشكري»: 4 خطوات سريعة للحفاظ على تفاؤل الليبيين من نتائج اجتماعات «5 = 5»

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، جميع المسؤولين في البلاد بالمحافظة على حالة التفاؤل التي يشهدها المواطنون جراء اخبار نتائج اجتماعات لجنة 5 = 5.

وقال «الشكري»، عبر حسابه على فيسبوك، إن الليبيين أصابهم من التشاؤم ما أصاب وهم يرون بلادهم مسرحاً للقتل والخطف والرعب والابتزاز ودمار للممتلكات وإهدار لترواث البلاد.

وأضاف أن حالة التشاؤم تحولت إلى تفاؤل بين الليبيين وهم يستقون أخبار نتائج اجتماعات لجنة 5 = 5 ويرحبون بنتائجها، لافتا إلى انها درست بعناية ونالت موافقة كل الأطراف محلية ودولية.

وأوضح أن مشاعر التفاؤل ستنعكس إيجاباً على كافة مناحي الحياة وترفع المعانا عن كاهل الشعب لو اتبعت بخطوات عملية وسريعة.

وشدد على أنه للحفاظ على حالة التفاؤل هذه لابد من اتباع ٤ خطوات عملية وسريعة وهي:

– توحيد أبواب الميزانية وتوحيد الإنفاق الحكومي

– ترشيد إنفاق الدولة من مرتبات وعلاوات وسفريات وسيارات ووقود ،،، الخ

– توحيد سعر الصرف التوازني ولكل الأغراض

– فتح المقاصة لكل المصارف الليبية مع تطبيق أليات محكمة لضبط أي تجاوزات او عمليات تبييض أموال او تحويلات مشبوهة .

– عدم طبع أية عملة جديدة الا بقرار من مجلس ادارة موحد للمصرف المركزي ومحايد ومعتمد ومتفق عليه من جميع الأطراف.