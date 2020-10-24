“مالية الوفاق” تُفرج عن بعض المرتبات وفق التغطية المتاحة

أعلن وزير المالية المفوّض بحكومة “الوفاق”، فرج بومطاري، عبر صفحته الرسمية بـ”الفيس بوك”، أن الوزارة تواصلت مع وزارة العمل، وتم الاتفاق على مباشرة الإفراج الفوري عن بعض المرتبات، وذلك وفق التغطية المالية المتاحة، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل مع كل الأطراف المعنية في الدولة؛ لتوفير التغطية المالية عاجلاً لبقية الجهات.

وفي وقت سابق، بحث “بومطاري”، رفقة وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين؛ سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وكيفية استكمال إجراءات الإفراج عن مرتبات موظفي الدولة، حيثُ تم الاتفاق على وضع إطار عام ومعايير تنظّم عملية الإفراجات، وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المخرجات وفقًا للضوابط المتفق بشأنها مع ديوان المحاسبة بالخصوص.

يذكر أن وزير العمل والتأهيل، كان قد ناقش، خلال الفترة الماضية، قرار الإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات العامة التي لم يتقاضوها منذ فترة، وذلك فيما يخصّ خطاب وزير المالية المفوض، فرج بومطاري، مع مديري إدارات الخدمة المدنية بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي العمل والمالية؛ لتسهيل الإجراءات للإفراج عن مرتبات الموظفين وفقًا للضوابط والتشريعات النافذة، حيث تم الاتفاق على تجهيز بيان بالجهات التي اعتمدت ملاكاتها الوظيفية و عقود عمل موظفيها، بالإضافة إلى إسراع الإدارات المختصة في تقديم نتائج أعمالها، في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري؛ تمهيدًا لإحالتها لوزارة المالية.

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