تقارير: التصعيد التركي المستمر يعكس رفض أردوغان لفكرة انتهاء دوره في ليبيا

تحدثت صحف عربية، اليوم السبت، عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وتداعياته، مشيرة إلى اتفاق عسكري ليبي يمهد لإخراج المرتزقة في غضون 3 أشهر.

وقالت الصحف في تقارير لها، إن التصعيد التركي المستمر، خاصة بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، يعكس رفض أنقرة استيعاب فكرة انتهاء دورها في ليبيا.

وأوضحت التقارير، أن الوضع الليبي الحالي حوّل أنقرة إلى المتحكم الأول في مجريات الأمور في غرب ليبيا، وهو ما يفسر تقليل أردوغان من أهمية الجهة الممثلة لحكومة الوفاق غير المعتمدة المنقسمة على نفسها، حيث يبدو أن ممثليها في اللجنة العسكرية المشتركة من الموالين لسراج وليسوا من أتباع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، والذي فضل تجاهل الحديث عن الاتفاق، في حين رحب به السراج.

وأشارت التقارير، إلى عودة الشكوك من جديد في تنفيذ ما اتُّفق عليه، بخروج تصريحات متناقضة لمصادر مقربة من الطرفين الموقعين على الاتفاق، ومواقف غامضة لأطراف دولية وإقليمية، كان لها دور بارز في الأزمة والصراع الداخلي طوال السنوات الماضية.

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