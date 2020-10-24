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تقارير: التصعيد التركي المستمر يعكس رفض أردوغان لفكرة انتهاء دوره في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تحدثت صحف عربية، اليوم السبت، عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وتداعياته، مشيرة إلى اتفاق عسكري ليبي يمهد لإخراج المرتزقة في غضون 3 أشهر.

وقالت الصحف في تقارير لها، إن التصعيد التركي المستمر، خاصة بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، يعكس رفض أنقرة استيعاب فكرة انتهاء دورها في ليبيا.

وأوضحت التقارير، أن الوضع الليبي الحالي حوّل أنقرة إلى المتحكم الأول في مجريات الأمور في غرب ليبيا، وهو ما يفسر تقليل أردوغان من أهمية الجهة الممثلة لحكومة الوفاق غير المعتمدة المنقسمة على نفسها، حيث يبدو أن ممثليها في اللجنة العسكرية المشتركة من الموالين لسراج وليسوا من أتباع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، والذي فضل تجاهل الحديث عن الاتفاق، في حين رحب به السراج.

وأشارت التقارير، إلى عودة الشكوك من جديد في تنفيذ ما اتُّفق عليه، بخروج تصريحات متناقضة لمصادر مقربة من الطرفين الموقعين على الاتفاق، ومواقف غامضة لأطراف دولية وإقليمية، كان لها دور بارز في الأزمة والصراع الداخلي طوال السنوات الماضية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اردوغان يغرف الان فكل مغامراته اثبتت فشله وعاد بخفى حنين بعد ان اصبح النفط والغاز بعيد عن شنبه والاقتصاد التركى ينهار بسبب هذا الحمار واكار والليرة الحقيرة فى اسوأ حالتها وافلاس الشركات وكنت اتمنى فرض مقاطعة اقتصادية شاملة على تركيا حتى تنسحب من كل الدول العربية

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  • اردوغان كلب جربان تم قص ذيله وقريبا سيتم قطع لسانه بعد ان اصبح كارت محروق عند سيده ترامب

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