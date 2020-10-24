القبض على المتهمين بسرقة محال تجارية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي،اليوم السبت، القبض على المتهمين بسرقة ثلاثة محال تجارية، تحت تهديد السلاح، في منطقة الليثي بالمدينة.

وأوضحت أن السرقات وقعت في شارع الخليج بمنطقة الليثي، وأن بلاغا بوقوع أعمال السرقة هذه ورد إلى المديرية الأربعاء الماضي، حسب بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضافت: «بعد التحري عن الفاعلين وكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية المجهولين الذين قامو بعملية السرقة بقوة السلاح وتم اعداد كمين محكم وضبط كافة الفاعلين»،

وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بالسطو على المحلات وسرقة مافيها بقوة السلاح، وعليه تم إحالتهم الي الحجز القانوني بقسم التحريات العامة وبالاستدلال مههم، اعترفوا بما نسب اليهم واحالتهم إلى النيابة العامة.

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