تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتؤكد أنه خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية

ليبيا – رحبت تونس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرةً أنه خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة.

تونس أشادت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية بما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، مباركةً هذا الاتفاق الهام ومرحبةً بمضامينه باعتباره إنجازا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

وأعربت عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الازمة، مؤكدةً على ثقتها التامة بأن يحظى هذا الاتفاق بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.

وجددت تونس اعرابها عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول الى تحقيق الامن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الشقيقة.

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