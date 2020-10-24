شركات تركية كبرى تشهر إفلاسها.. والإحصائيات الحديثة تحذر من «كارثة»

أعلن اتحاد الغرف التجارية في تركيا، ارتفاع عدد الشركات التي جرى إغلاقها تحت وطأة الديون والإفلاس في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 18.45% عن الشهر السابق عليه، بينما ارتفع عدد الشركات المساهمة التي أغلقت في سبتمبر بنسبة 75% خلال فترة المقارنة.

وقالتصحيفة «أوضة تي في» التركية، إن ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات التجارية المغلقة يرجع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ولجوء العديد من الشركات إلى إشهار إفلاسها.

وأوضحت أن معظم عمليات إغلاق الشركات تتعلق بمؤسسات تجارية كبيرة، كما بلغت نسبة المؤسسات التجارية الفردية التي تم إغلاقها الشهر الماضي 39.25%.