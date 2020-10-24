برلماني أوروبي: الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يبشر بالخير لاستقرار المنطقة

ليبيا – اعتبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، أن الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في جنيف يعد خبر ممتاز.

كوزولينو قال في بيان وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية إنها مستجدات مهمة طال انتظارها وتبشر بالخير لاستقرار المنطقة وللتداعيات التي قد تترتب على أوروبا وعلى إيطاليا خصوصاً.

وأضاف: “الآن تعود السياسة والحوار والمواجهة، ما يسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة العسكرية المشتركة بالكامل على أرض الواقع”.

كما أشار البرلماني الأوروبي إلى أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة مهمة لأوروبا لاستعادة مركزية كانت مفقوده، موضحاً أنه يمثل فرصة كبيره لوضع خطة لإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل آمن للشعب الليبي.

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