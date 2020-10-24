الأرصاد: طقس مستقر على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب المناطق الليبية اليوم السبت، بينما يحدث انقشاع للسحب الممطرة من مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم غد الأحد.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتنشط أحيانا في المساء وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و28 درجة،

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراد، فالطقس مغيم مع سقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر اليوم على بعض المناطق خاصة مرتفعات الجبل الأخضر، وتنقشع السحب الممطرة بداية من مساء اليوم ويعتدل الطقس غدا الأحد والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، والحرارة تتراوح بين 23 و27 درجة، وبين 18 و22 درجة على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحماد، السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، والحرارة تتراوح بين 27 و33 درجة، وتصل إلى 35 درجة على غدامس.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24