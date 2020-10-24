هكذا علق باشاغا على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن اتفاق وقف إطلاق النار دليل قاطع أن الحرب لا تبني وطناً وأن السلام هو السبيل الوحيد لوحدة الوطن وعزته وكرامته.

وأضاف باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” “نهنئ الشعب الليبي الكريم بهذا الإنجاز الوطني ونؤيد بقوة كل ما يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار والرفاه لليبيين.

واتفقت اللجنة العسكرية 5+5 خلال لقائها في جنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.