دي مايو: إتفاق وقف إطلاق النار الليبي خطوة مهمة جدًا لأمننا ولأمن البحر الأبيض المتوسط ​​بأسره

ليبيا – وصف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الاتفاق الدائم لوقف اطلاق النار في ليبيا المعلن في جنيف بأنه إنجاز مهم لليبيا، التي تستحق مستقبلاً يسوده السلام والأمن والازدهار.

دي مايو أضاف وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية “الاتفاق خطوة مهمة جدًا لأمننا ولأمن البحر الأبيض المتوسط ​​بأسره”.

وأردف:”كان اليوم يومًا مهمًا لأمن بلدنا. في جنيف توصل الليبيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي استقبلناهوا على الفور بترحاب كبير، طرابلس تقع على بعد حوالي 250 كم قبالة سواحلنا واستقرار ليبيا أمر أساسي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ومحاربة الجماعات الإرهابية، التي تغزو منطقة الساحل”.

وتابع:”يجب علينا الآن أن نواصل العمل مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار واحترامه من قبل جميع الأطراف الليبية وجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بمختلف المستويات”.

كما أشار الى أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل باستمرار لصالح وقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج النفط وتحقيق اتفاق سياسي شامل يخرج ليبيا من الحرب والأزمة الراهنة.

واختتم مجدداً:”لن نوقف عملنا حتى نعيد السلام والأمن والاستقرار إلى ليبيا”، مشيرا الى أن الخطوة التالية في مسار حل الازمة الليبية هي انطلاق “المنتدى الليبي-الليبي للحوار، الذي تدعمه إيطاليا وسيخدم الليبيين في تحديد مستقبل مؤسسات دولتهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية