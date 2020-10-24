“إندبندت عربية”: بعد حالة التفاؤل حيال اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا عادت الشكوك بشأن تنفيذه

قالت صحيفة “إندبندت عربية”، اليوم السبت، إنه بعد مُضيّ ساعات قليلة خيمت فيها حالة من التفاؤل على المشهد الليبي، عادت الشكوك من جديد في تنفيذ ما اتُّفق عليه، بخروج تصريحات متناقضة لمصادر مقربة من الطرفين الموقعين على اتفاق وقف إطلاق النار، ومواقف غامضة لأطراف دولية وإقليمية، كان لها دور بارز في الأزمة والصراع الداخلي طوال السنوات الماضية

وأوضحت الصحيفة، أن هذه التصريحات المتناقضة والمحيرة، بدأت بعدما قال رئيس وفد “الوفاق”، أحمد أبو شحمة، إن الاتفاق الموقع يقضي بخروج كل القوات من الطرفين، من سرت والجفرة، وتشكيل قوة مشتركة لحمايتها، ليرد عليه عضو وفد “الجيش”، خيري التميمي، بأن الوفدين لم يتفقا على منطقة منزوعة السلاح، في سرت أو الجفرة، بل على تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين المدينتين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، أدلى بتصريحات زادت المشهد غموضاً، فعلى الرغم من مباركته الاتفاق، شدد على عدم التساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبيين، ومن خلّف عند انسحابه ألغاماً ومقابر جماعية، داعياً في الوقت ذاته إلى مسار يقود سريعاً إلى الانتخابات باعتباره الاستحقاق الذي سينهي أزمة الشرعيات التي أنهكت البلاد.

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