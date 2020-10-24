“عقيلة” يطير إلى المغرب للقاء نظيره “المالكي”

من المقرر أن يصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى المغرب، اليوم السبت؛ لإجراء مباحثات مع مسؤولين حول آخر مستجدات الملف الليبي.

ونقلت قناة “العربية”، عن مصادر، أن “صالح” سيجري مباحثات رسمية، الاثنين المقبل، مع نظيره الحبيب المالكي، ومباحثات أخرى مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وتأتي زيارة “صالح”، التي تعدّ الثانية خلال ثلاثة أشهر، بعد زيارة لرئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قبل يومين، شهدت بحث آخر مستجدات جولات الحوار السياسي التي جرت بين وفدي النواب والدولة في مدينة “بوزنيقة”.

وأفضى الحوار الليبي في “بوزنيقة”، بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ إلى تفاهمات شاملة حول معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة “15” من الاتفاق السياسي الموقّع في “الصخيرات”.

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