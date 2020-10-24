كوزولينو: وقف إطلاق النار بليبيا يمثل فرصة مهمة لأوروبا لاستعادة مركزيتها المفقودة

قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، إن الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في جنيف، يعدّ خبراً ممتازاً، وتعتبر مستجدات مهمة طال انتظارها وتبشر بالخير لاستقرار المنطقة وللتداعيات التي قد تترتب على أوروبا وعلى إيطاليا خصوصاً.

وأوضح كوزولينو، أنه الآن تعود السياسة والحوار والمواجهة، ما يسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة العسكرية المشتركة بالكامل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة مهمة لأوروبا لاستعادة مركزية كانت مفقودة.

وأكد كوزولينو، أن الاتفاق يمثل فرصة كبيرة لوضع خطة لإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل آمن للشعب الليبي.

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