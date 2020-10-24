الحويج يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية

أخبار ليبيا24

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، الجمعة في بنغازي، الاجتماع التمهيدي الأول لمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة شروط قبول أعضاء هيئة التدريس الذين سيتم قبولهم كمتعاونين بالمعهد، وأيضًا منهجية التدريس بما يتماشى مع أحدث ما تم اعتماده دولياً في مجال السياسة والعمل الدبلوماسي.

وجرى الاتفاق على الإعلان للجميع في إطار مبدأ الشفافية وإتاحة الفرص أمام كل أعضاء هيئة التدريس لمن لديه القدرة على المساهمة في رفع من المستوى هذه المؤسسة الهامة.

وحاز ملف الاستعدادات للعام الدراسي الدبلوماسي الجديد على أهمية كبيرة من قبل مجلس الادارة والمشاركين في الاجتماع.

وتم اعتماد الأول من نوفمبر القادم بداية موسم الدراسة لهذا العام الدراسي.