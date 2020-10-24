ترحيب إيطالي بوقف إطلاق النار في ليبيا.. ودي مايو: إنجاز مهم لأمن منطقة البحر المتوسط

اعتبر وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا «إنجاز مهم، خاصة أن ليبيا تستحق مستقبلا يسوده السلام والأمن والازدهار»، مشيرا إلى أهمية الاتفاق في تحقيق الأمن بمنطقة البحر المتوسط.

وقال دي مايو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية مساء أمس الجمعة: «كان اليوم يومًا مهمًا لأمن بلدنا. في جنيف، توصل الليبيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي استقبلناه على الفور بترحاب كبير»، حسبما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف: «طرابلس تقع على بعد حوالي 250 كيلو متر قبالة سواحلنا واستقرار ليبيا أمر أساسي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ومحاربة الجماعات الإرهابية، التي تغزو منطقة الساحل»، مشيرا إلى اختطاف مواطنين إيطاليين في مالي في عام 2018 وتحريرهما مؤخرا

وشدد على ضرورة أن تواصل بلاده العمل مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار واحترامه من قبل جميع الأطراف الليبية وجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بمختلف المستويات، متابعا: «نعمل باستمرار لصالح وقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج النفط وتحقيق اتفاق سياسي شامل يخرج ليبيا من الحرب والأزمة».

ونوه دي مايو إلى أن الخطوة التالية في مسار حل الازمة الليبية هي انطلاق «المنتدى الليبي-الليبي للحوار، الذي تدعمه إيطاليا وسيخدم الليبيين في تحديد مستقبل مؤسسات دولتهم».

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو إنه من الواجب حماية وقف إطلاق النار من مخاطر الانتهاكات، وتسريع الحوار السياسي بين جميع الأطراف الليبية، بهدف التوصل الى حل سياسي تفاوضي ومشترك يمنح ليبيا السلام والأمن والاستقرار.

أما نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني فقالت إن «الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا إنجاز كبير للأمم المتحدة والدول التي عملت دائما مثل إيطاليا، على وقف الصراع المسلح والتدخل الخارجي، والتي التزمت بإحياء الحوار الليبي».

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