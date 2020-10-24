الإعلام الإيطالي: أردوغان تسلم مفتاح موجات الهجرة عبر سواحل ليبيا

قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن تركيا تولت السيطرة على “دفة” موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل الليبية.

صحيفة “Avvenire” الإيطالية علقت في افتتاحيتها الجمعة على تدريب عناصر خفر السواحل الليبية على يد القوات البحرية التركية، قائلة: “أردوغان حصل على مفاتيح تدفق المهاجرين على أوروبا من الشرق، والآن أيضًا امتلك سلاحًا قويًا للابتزاز”.

جريدة “Il Manifesto” الإيطالية أيضًا خصصت افتتاحيتها للتعليق على الأمر، ونشرت خبرها الرئيسي على صدر عددها الصادر أمس بعنوان: “دفة المهاجرين في ليبيا في يد أردوغان”، وقالت في خبرها: “إذا كان الأتراك هدفهم تحقيق تفوق في الملف الليبي وصفع الإيطاليين، فما كان بوسعهم فعل أفضل من إعلان سيطرتهم على تأمين السواحل الليبية”.

وفي إشارة إلى تزايد النفوذ التركي في ليبيا، أوضحت الصحيفة أن الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع التركية مع إعلانها لم تكن عشوائية، وإنما تم اختيارها بعناية، حيث يظهر فيها جنود أتراك برفقة قاربين دوريتين أهدتهما إيطاليا إلى ليبيا في عام 2018، واصفة الصورة بأنها: “استهزاء من أنقرة بأن روما ليس لها أي ثقل في ليبيا”.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان يبتز الاتحاد الأوروبي بملف المهاجرين عند الرغبة في تحقيق مسألة ترفضها الدول الأوروبية، حيث يهدد بالتخلي عن اتفاق الهجرة الموقع عام 2016 وفتح حدود بلاده أمامهم، كما وقع في أواخر فبراير الماضي عندما دعا المهاجرين إلى عبور الحدود البرية مع اليونان.

المصدر: صحيفة الزمان