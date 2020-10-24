البعثة الأممية في ليبيا ترحب برفع القوة القاهرة عن مينائي سدرة ورأس لانوف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن مينائي سدرة ورأس لانوف.

وأوضحت البعثة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار يأتي نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، حيث ترى البعثة أن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم.

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