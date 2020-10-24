البعثة الأممية ترحب برفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة في مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأضافت البعثة الإممية في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” “يأتي هذا القرار نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية”.

وأردفت البعثة “أن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن رفع حالة القوة القاهرة، عن ميناءي السدرة ورأس لانوف، اعتبارًا من الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان إنه تم إعطاء التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، بعدما تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناءين بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.