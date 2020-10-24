معيتيق: إتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد مؤسّسات الدولة

ليبيا – رحّب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أمس الجمعة بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

معيتيق أكّد في بيان له على أنّ حكومة الوفاق لم تدخر جهدًا في الدفع بمسار الحوارات، مشددًا على التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة.

وأبدى ترحيبه بكل المبادرات الوطنية الرامية إلى لم شمل الليبيين وحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقّع بين الفرقاء الليبيين في جنيف من شأنه أن يحقن الدماء وسيسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار والأمن، وتوحيد مؤسّسات الدولة، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتعزيز السلم في مختلف ربوع البلاد.

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