البعثة الأممية تعلن ترحيبها برفع القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بقرار رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف.

وأضافت البعثة الإممية في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” “يأتي هذا القرار نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية”.

وأردفت البعثة “أن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن رفع حالة القوة القاهرة، عن ميناءي السدرة ورأس لانوف، اعتبارًا من الجمعة.