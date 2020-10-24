رئيس الحكومة التونسية يأذن بفتح معبر راس جدير مع ليبيا

أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي، منحه الإذن لسلطات بلاده لفتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا.

جاء ذلك في جلسة وزارية تونسية الجمعة، ناقشت مخرجات المفاوضات مع ليبيا بشأن استئناف التبادل التجاري وحركة تنقل الأشخاص بين البلدين، أكد فيها رئيس الحكومة التونسي ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه مع الجانب الليبي.

وكان التنقل بين ليبيا وتونس برا وجوا قد توقف بالكامل منذ انتشار وباء كورونا وإجراءات الإغلاق التام التي اتخذتها الدولتان للوقاية من الفيروس.