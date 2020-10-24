الوطني لمكافحة الأمراض : ليبيا سجلت 16 حالة وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تسجيل 16 حالة وفاة و 990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 346 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (1910) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1034) عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (257) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (66) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (215) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني سرت (26) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (2) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني يفرن (10) عينات، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (300) عينة.

وأشار المركز إلى أنه نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 920 ) عينة، وإيجابية (990) عينة منهم 578 حالة جديدة و 412 حالة مخالطة.

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