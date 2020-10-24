مباحثات روسية أمريكية حول الأزمة في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، هاتفياً، مع سفير الولايات المتحدة في موسكو، جون سوليفان، سبل حل الأزمة في ليبيا وسوريا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه: “تم خلال المحادثة بحث مسألة إدارة الأزمات في سوريا وليبيا استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي” بحسب وكالة سبوتنيك.

واتفق أعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 خلال لقاء جنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.