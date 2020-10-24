990 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 1910 عينة جرى تحليها.

وأوضح المركز أن العينات الإيجابية المعلنة تشمل 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة، فيما سجلت 16 حالة وفاة لمصابين بالفيروس، بينما بلغ عدد حالات التعافي 346 حالة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألف و374 حالة، ما زال النشط منها 23 ألف و619، فيما تعافى 29 ألأف و965، وتوفيت 790 حالة.

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