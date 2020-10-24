الزائدي: ضوابط وآليات اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة لا تزال مجهولة

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، مصطفى الزائدي، إنه تسربت وثيقة حول ضوابط وآليات اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة، معتبرًا أن الآلية لن تكون مكشوفة كسابقتها.

وأكد الزائدي، من خلال تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز وضعت آلية ديمقراطية، إلا أنه لايزال هناك مجموعة من الأسئلة حول آلية اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة، وأهمها من هم أعضاء لجنة الحوار الذين سيطبقون هذه الآلية؟ من رشحهم؟ من عينهم؟ هل يمثلون أطرافا حقيقية ؟ هل يمثلون جهات ليبية فعلا أم يمثلون من سماهم، مركز الحوار والبعثة؟ هل سيدافعون عن مصالح ليبيا أم مصالح الدول المحركة لمركز الحوار والبعثة؟ وهل الأزمة تكمن في رئيس ونائبين ورئيس وزراء بصلاحيات عند حلها تخرج ليبيا من محنتها؟ ألم يكون لها رئيس وعدة نواب من الأقاليم التاريخية وكم من رئيس وزراء مر بدوائرها؟.

وأوضح الزائدي، أن الأسئلة الأكثر أهمية يمكن تلخيصها في سؤالين، الأول، هل لجنة الحوار المعينة وأمانتها الخماسية المقترحة برئاسة مستقل ستحل محل مجلس النواب المنتخب قانونيا من جزء من الشعب؟ والثاني، هل لجنة الحوار وآليات عملها اختراع رهيب لمنع تشكيل سلطة وطنية منتخبة لها شرعية ومشروعية وطنية في المدى المنظور؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24