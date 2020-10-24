عقب اتفاق وقف إطلاق النار.. الخارجية الليبية: على الجميع تحمل المسؤولية لإنهاء مرحلة الاقتتال وفوضى السلاح

الخارجية الليبية رحبت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها بهذا الاتفاق الذي يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار المعلن عنه في 6 يونيو 2020 من جانب واحد، من قبل القوّات المُسلّحة، وما تلاه من إعلان رئيس مجلس النواب بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية، في جميع أنحاء البلاد في 21 أغسطس 2020.

وأكّد على أن التوقيع في جنيف على إعلان وقف إطلاق النار، ينبغي أن يُذَكّر المجتمع الدولي بأن هدف القوات المسلحة لم يكن أبدًا القتال والحرب واستمرار الانقسام، بل كان مبتغاها قيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الفوضى وطرد الجماعات الارتزاقية الخارجة عن القانون المصنفة دوليًا إرهابية على قوائم مجلس الأمن.

ودعت إلى سرعة اتخاذ تدابير بناء الثقة والعمل معًا في كافّة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، لتخفيف العبء عن المواطن في البلاد والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي لايسمع فيها أزيز الرصاص ولا دوي القنابل، ويكون الاحتكام فيها للقانون وتحترم فيها الحريات وحقوق الانسان.