اليسير: اتفاق وقف إطلاق النار زرع لغمًا خطيرًا يتعلق بحرس المنشآت النفطية يجب الانتباه له

ليبيا – دعا رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير الجهات المعنية إلى الانتباه وقراءة اتفاق وقف إطلاق النار بدقة، واصفًا إياه بـ”الإتفاق التام والمستدام”.

اليسير أعرب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فسبوك” عن ترحيبه بما توصّل إليه فريقا مفاوضات الـ 5+5، وخاصّة خروج المرتزقة.

وأضاف: “لكن الاتفاق يفتقد لأيّ نصّ صريح على خروج القوات الأجنبية من الأراضي والمياه والأجواء الليبية، وهذا أمر خطير جدًا. للأسف الشديد الاتفاق لم يقدم حتى إشارة لأي آليات محددة لتنفيذه ولا لأي ضمانات. هذا بالإضافة لزرع لغم خطير يتعلق بحرس المنشآت النفطية يجب الانتباه له”.