الكبير: توقيع الاتفاق النهائي على وقف إطلاق النار تضع أساسًا متينًا للحوار السياسي

ليبيا – قال المحلل السياسي عبدالله الكبير إنه: “لاشك أنّ توقيع الإتفاق النهائي على وقف إطلاق النار يعدُّ لحظة فارقة في الأزمة الليبية، وسوف تضع أساسًا متينًا للحوار السياسي المزمع عقده في تونس مستهل الشهر المقبل”.

الكبير أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري : “الخطوات المقبلة ستكون متعلقة بإخلاء سرت والجفرة من المظاهر المسلحة وإخراج المرتزقة، وهي لا تقل صعوبة عن اتفاق وقف إطلاق النار”.

وإدعى قائلًا: “حفتر في اعتقادي بإذعانه للقبول بوقف الحرب كمن يتجرّع السم؛ لأنه بذلك يسلّم بفشل ونهاية مشروعه بحكم البلاد بالقوة”.

واختتم حديثه مدعيًا : “لا قبل لحفتر بمواجهة الإملاءات الأمريكية، وكذلك ضعف موقفه كثيرًا بالمقابر الجماعية التي عثر عليها في ترهونة عقب هزيمة قواته واندحارها، ومن ثم لا مندوحة له من الاستسلام للخطّة الأممية”.

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