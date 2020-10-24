البرلمان العربي: اتفاق وقف القتال خطوة لإنهاء الصراع في ليبيا

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالاتفاق الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له أن “هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم برعاية الأمم المتحدة”.

ودعا رئيس البرلمان العربي “جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكداً دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية”.