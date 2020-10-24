شركة “الزاوية” تُبشّر بقرب توفير المحروقات للسوق المحلي

أعلنت شركة “الزاوية” لتكرير النفط، في بيان عبر منصتها الرسمية، عن استئناف التشغيل بوحدة التكرير الثانية التابعة للشركة.

وأفادت الشركة أن الفرق الفنية بوحدة التكرير والتقطير قامت بأعمال الكشف والتجهيز لإعادة التشغيل، فور وصول النفط الخام المتدفق من حقل “الشرارة” إلى خزانات شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية؛ باعتبارها المشغّل لحقل “الشرارة”، ومن ثمّ إلى خزّانات شركة “الزاوية” لتكرير النفط.

وأضافت الشركة، أن الطاقة الإنتاجية في ساعات التشغيل الأولى بلغت نسبتها 70%؛ مما سيساهم في استقرار السوق المحلي وتوفير المحروقات والمشتقات النفطية به، مشيرةً إلى أن مختلف المنتجات النفطية الناتجة عن عمليات التكرير قد بدأت تصل فعليًا إلى الخزانات المعدَة لاستقبال ناتج عمليات التكرير.

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