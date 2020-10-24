ليبيا الان

عبدالعزيز: البعثة كل يوم تمكن حفتر وتتوسط بين المتحاورين.. ومن أين لحزب العدالة والبناء كل هذه الأموال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنه من المفروض أن يكون دور البعثة الأممية في ليبيا للدعم وليس للحكم، مشيرًا إلى أنهم حريصون على إنهاء المسار العسكري قبل السياسي.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيف المرصد: “البعثة كل يوم تمكّن لحفتر وتتوسّط بين المتحاورين. تبادل المحتجزين بهذه الطريقة مرفوض لأنه لا يحقق ولا يعزز السلام”.

وأكّد على وقوفهم مع السلام ولم الشمل، لكن في ذات الوقت السلام لن يتحقق مالم يسبقه العدل والاعتراف بالجريمة،

وأردف: “لدي شك بأنهم يريدون توحيد الليبين. المتحاورون لا يتكلّمون عن المقابر؛ لأنهم خائفون أن يمحوا اسمهم من الحوار ويخرجوا منه. بعيو من جماعة حفتر وأستاذ في انتقاء الكلمات وهو لم يخفِ العداء لفبراير وهذا الأمر يحسب له. مصراته بأولادها وأبنائها أكبر من محمد بعيو ومن يدافع عنه، فقرار تعيينه من قبل الرئاسي غير قانوني”.

كما اختتم قائلًا: “من يطعن في مجلس شورى بنغازي هم أعضاء المؤتمر الوطني وليس نوري بوسهمين. أعضاء درنة في الموتمر الوطني هم من كان كل شيء تحت عينهم وأحترم وأقدر الجميع، ولكن من يفتح سجلاتك يا صلاح الشلوي بو سهمين كان في العقوبات و رفعوه ، لكن هناك من سيفتحوا عليه سجلاته ليروا من اين يعيش طيلة هذه السنوات ، حزب العدالة والبناء لنفتح ملفه فلوسه من اين اتت ؟”

“.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كلامك فيه حقيقة واحدة فقط وهي السؤال عن فلوس حزبة العدالة والبناء…؟ وأنت تعرف المصدر ولكن تتغابي ياسيد ..فلوس موزة والقردوغان هي اموال هذا الحزب اللعين…لا تغطي عين الشمس بالغربال …كل شيء معروف ومرصود ومكشوف ايضا والايام بيننا….هذا اللص القردوغان كلب الصيد عميل امريكا واسرائيل هو من يساند ويدعم في هذا الحزب اللعين وكذلك نظام الحمدين تحت إمرة موزه …لعنة الله عليهم الي يوم الدين…

    رد

  • فركش ياعبدالعزيز كل كلاب اردوغان وموزه راحت عليهم وسيصبحوا بلا عمل بعد ان وقف الشعب الليبى ضد الخونة والعملاء والاغبياء وسنرى قرييا مجلس رئاسى جديد برئاسى عقيلة صالح اعلى سلطة منتخبة فى البلاد ونائبه احمد معتيق ونائب اخر من فزان ويعمل المجلس الرئاسى الجديد من سرت عاصمة جديدة حررها الجيش الوطنى وسيخليها لقوات الشرطة الموحدة لتعمل الحكومة بحرية كاملة دون ابتزاز وخطف لوزير اعلام رفض ابتزاز المليشيات لنشر فكرهم الشاذ والضال وفضل النضال .
    انتهى الدرس ياغبى وقريبا سنرى المعتوه يسلمكم ياخونة لابن المشير خليفة حفتر فى اسطنبول لتكونوا عربون محبة على ان يوصل الهدية للمشير ليضعهم فى السجن

    رد

  • الصفقة القادمة هى تسليم الخوان الموجودين فى تركيا الى الجيش الوطنى حتى تخافظ تركيا على مصالحها الاقتصادية فى ليبيا وقد نرى الغريانى والساعدى وعبدالعزيز وغير فى دفعة واحدة يتم وضعهم فى السجن عدا عبدالعزيز يوضع مع القرود فى حديقة الحيوان وياكل موزه فهو يحب موزه التى زحلقت مخه

    رد

  • انتهى دورك ياعميل… اتفقوا الليبين على الحوار والسلام… ودائما هكذا يقول التاريخ العملاء امثالك في مزبلة العملاء النتنة………خلاص ياعزو…دور وين تلق…اشكالك لامكان لهم في انتخابات ليبيا الحرة وفي قلوب الشعب الليبي الشريف …وستضل مجرد عميل استخدم في وقت معين وتم رميه……..كما تم استخدامك في السفارة الروسية ايام تلق لمعمر

    رد