الفيتوري: “الشريك الأجنبي” هو من بدأ الكارثة منذ 2011 وهو من يقرر إنهائها أو استمرارها

قال الكاتب الصحفي والسياسي مصطفى الفيتوري، اليوم السبت، إن اتفاق جنيف الذي تم التوقيع عليه، أمس الجمعة، لم يكن ممكنًا دون التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأكد الفيتوري، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه ليس فقط التدخل الخارجي، ولكن أيضًا مع الوجود الأجنبي على الأرض الليبية بكل أشكاله وخاصة التدخل التركي والروسي، أصبح هناك اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار الفيتوري، إلى أن الحقيقة المؤلمة هي أن “الشريك الأجنبي” هو من قرر بداية الكارثة في 2011 ومازل يقرر استمرارها دون أفق لإنهائها.

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