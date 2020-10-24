«برشان»: أطالب ببقاء «الرئيس فائز» في منصبه كي لا يترك فراغاً سياسياً ودستورياً

طالب وحيد برشان، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، ببقاء فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” في منصبه، عدولاً عن قرار الأخير، تقديم استقالته نهاية الشهر الجاري.

“برشان” المقرب من قطر، ويشغل منصب رئيس “الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “أطالب ببقاء الرئيس فائز السراج الى حين نتفق على هيكلية وعناصر رئاسية جديدة. ولا نترك فراغ سياسي ودستوري، يشجع قوي الشر للهجوم مرة أخرى” وفق قوله.

وكان “السراج” أعلن في بيان متلفز قبل أسابيع، عزمه الاستقالة من منصبه، نهاية أكتوبر الجاري، وقال: “أعلن عن رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى سلطة تنفيذية قادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم على أمل أن تستكمل لجنة الحوار أعمالها وتختار مجلسا رئاسيا جديدا وتكليفها رئيس حكومة لتسليم المهام له، وفقا لمخرجات برلين التي تم المصادقة عليها في مجلس الأمن” على حد زعمه.