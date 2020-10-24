توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. طرابلس أولا ثم بنغازي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، بواقع 448 حالة في العاصمة طرابلس، و153 في بنغازي، كأكثر مدينتين شهدتا تسجيل إصابات جديدة.

وأشار المركز إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس 346 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألف و374 حالة، ما زال النشط منها 23 ألف و619، فيما تعافى 29 ألأف و965، وتوفيت 790 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة، بين 233 حالة 233 حالة في طرابلس، و 22 في الأصابعة،وأربع في الرحيبات، وسبع في صرمان، و47 في مصراتة، وثمان في القلعة، و17 في زليتن، و8 في العجيلات.

أما حالات الوفاة الـ 16، فجاءت بواقع: أربع في الأصابعة وتسع في بنغازي وحالتان في العجيلات وحالة في مصراتة.

توزيع حالات الإصابة الجديدة بين المناطق المختلفة، كالآتي:

طرابلس

180 حالة جديدة

268 حالة مخالطة

بنغازي

153 حالة جديدة

العجيلات

40 حالة جديدة

9 حالة مخالطة

الماية

12 حالة جديدة

العامرية

9 حالة جديدة

جنزور

52 حالة جديدة

17 حالة مخالطة

زليتن

10 حالة جديدة

18 حالة مخالطة

ترهونه

9 حالة جديدة

حالة مخالطة

مصراتة

39 حالة مخالطة

المعمورة

5 حالة جديدة

ظاهر الجبل

7 حالات جديدة

5 حالات مخالطة

الحرابة

حالة جديدة

العواته

حالتان جديدتان

صرمان

حالتان جديدتان

6 حالات مخالطة

المنشية الجميل

3 حالات جديدة

5 حالات مخالطة

السبيعة

حالتان مخالطتان

قصر الأخيار

11 حالة جديدة

الجميل

16 حالة جديدة

صبراتة

3 حالات جديدة

حالة مخالطة

درج

حالة جديدة

حالة مخالطة

يفرن

10 حالات جديدة

حالة مخالطة

مزده

7 حالات جديدة

الأصابعة

4 حالات جديدة

القره بوللي

4 حالات جديدة

حالة مخالطة

الخمس

9 حالات جديدة

سرت

6 حالات جديدة

4 حالات مخالطة

طبرق

حالة جديدة

الزاوية الجنوب

حالة جديدة

5 حالات مخالطة

رقدالين

2 حالة جديدة

حالة مخالطة

النواحي الأربع

18 حالة جديدة

28 حالة مخالطة

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