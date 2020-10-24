العكروت: الولايات المتحدة وراء اتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة غطاء شرعي لا أكثر

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن إصرار الولايات المتحدة على إخراج الروس من ليبيا هو ما جعلها لا تستثني الأتراك.

ورأى العكروت في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الولايات المتحدة وراء اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة غطاء شرعي لا أكثر

وأكد العكروت، أن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها لإفراغ ليبيا من الطرفين، وذلك من باب إظهار الحيادية والتوازن والموازنة.

وأضاف العكروت، أن السياسة هي دراسة الظروف والزمن والرقعة الأرضية وكثافة التواجد ومدى بسط السلطة ومدى القوة، لكل الخصوم قبل أن تتدخل بالوساطة بينهم.

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