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«قنونو»: لا نثق في قدرة «حفتر» على إخراج مرتزقة فاغنر والسودان وسوريا وتشاد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، عدم ثقة حكومة الوفاق وقادة مليشياتها في قدرة الجيش الوطني الليبي على إخراج أكثر من 5 آلاف مرتزق من فاغنر وسوريا والسودان وتشاد، على حد زعمه.

وواصل «قنونو» زعمه بأنه لا يعتقد أن لحفتر القدرة على طلب خروج المرتزقة الروس في الوقت الذي تواصل فيه فاغنر إقامة المعسكرات والتحصينات وحفر الخنادق، حسبما قال.

وادعى أنه لا يثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية دون ضمان محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر، حسب ادعائه.

ودعا البعثة الأممية إلى إرسال مراقبين لمدن سرت والجفرة وبراك الشاطئ للكشف عن تنقل آلاف المرتزقة منها وإليها، على حد ادعائه.

وتابع مزاعمه أن المليشيات دعمت سياسة حكومة الوفاق في تقديم الحلول السياسية والاجتماعية وأن استخدام القوة يأتي بعد انتهاء كل الحلول السلمية.

واختتم ادعاءاته بأن المعتدين على العاصمة تنظيم إجرامي ولا نثق في عهودهم ومواثيقهم التي طالما خرقوها، لافتا إلى أن سرت والجفرة اليوم بؤرة تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لروسيا وسوريا وعصابات محلية، على حد مزاعمه.

 

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مرتزقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا يا عقيد طيار قنونو لا…
    حفتر قادر تمام المقدرة على إخراج الفاغنر والسوريين والتشاديين والجنجويد من كامل التراب الليبي أيضا يستطيع كبح جميع مليشياته التي تسيطر على الشرق الليبي ، فأرجوك يا قنونوا اقبل السلام مع حفتر وأقنع جيشك الليبي المسيطر على الغرب الليبي بالكامل..

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  • ـ البحث الجنائي طرابلس للمركز خوذ الاوامر من الغرفة بالجهاز للبحث والاعتقال مطارات وفنادق قورينا وقطاع خاص من عيادات وغيره وسيارات رباعية ـ واالمظاهر المشوهة للحرس الأمني واقتناء الحيونات فالشوارع وغيره

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  • متخلف عقليا فالكل راى اسرى بالعشرات من المرتزقة السوريين وقتلى بالمئات منهم وهم يقاتلون معكم ضد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بتطهير ليبيا من ارهابكم وراينا ايضا اسرى وقتلى من تشاد تابعين لجويلى ولم نرى واحد اسير ولا قتيل من فاغنر والجندويد مجرد خزعبلات واحد متخلف مثلك نام ومؤخرته مكشوفة وردد هذه الاوهام ولماذا لم نسمع هذا الكلام عند تحرير درنة والهلال النفطى وبنغازى التى حررها ابناء الجيش الوطنى بسواعد الليبين ودعم من الاشقاء العرب .ومن ياميبون حدد الخط الاحمر الذى اوقف اطماع اردوغان فى الموانئ النفطية اليس الاسد المصرى السيسى اتفووووه عليك حقير مثل الصراصير

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  • ليسوا فاغنر ياحمار ولكنهم غير ذلك فلان الجيش الوطنى يحارب خوارج العصر شر خلق الله فان الله امدهم بجنود من عنده مسومين اى لهم سمات مختلفة عن الجيش الوطنى قال تعالى :-
    بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125)
    لهذا نرى هذا الاعجاز الذى حققه الجيش الوطن فالله عز وجل هزم الاحزاب وحده وايضا هزم الاخوان وحده على يد عباده المخلصين ولو كان رسول الله بيننا لقتلهم قتل عاد
    لقد وردت نصوص نبوية عديدة، تحض على قتال الخوارج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) (1) ، ويقول: ((قتالهم حق على كل مسلم)) (2) ، ويبين عليه الصلاة والسلام أجر من يقاتلهم فيقول: ((فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)) (3) .
    كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن علياً رضي الله عنه سيلي هذا الأمر، يقول علي بن أبي طالب: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال: ((كيف أنت وقوم كذا وكذا (4) ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم….

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