«ستيفاني» لـ«المشير حفتر»: دعمكم لـ«5+5» دليل على نيتكم الصادقة لحقن الدماء ونشر السلام

خاطبت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، المشير أركان حرب خليفة حفتر، لشكره على الدعم المقدم لمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5 +5” في جنيف، الجمعة، وقالت: “سيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي المحترم. أود أن أعبر عن سعادتي الفائقة لتوصل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار في عموم ليبيا”.

أضافت “ويليامز” في الخطاب الذي طالعته “الساعة 24″: ” إن توقيع هذا الاتفاق الذي تم في مقر الأمم المتحدة في جنيف هو ثمر الجهود العظيمة والعمل الجاد والطني الذي أنجز من قبل أعضاء اللجنة العسكرية. وقد سادت الروح الوطنية كافة الاجتماعات للتوصل إلى هذا الاتفاق، والذي أرجو أن يسهم بإنهاء معاناة الليبيين، ويمهد إلى المزيد من الإنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

واختتمت” ويليامز”: “كما أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري وشكري لسيادتكم على الدعم الكبير الذي قدمتموه للجنة العسكرية المشتركة، والذي يدل على نيتكم الصادقة لمد يد السلام وحقن دماء الليبيين”.