عقيلة صالح يتوجه إلى المغرب لمناقشة تطورات الحوار الليبي

قال مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي عبد المجيد سيف النصر إن رئيس المجلس عقيلة صالح توجه إلى المغرب اليوم السبت، لإجراء مناقشات حول الحوار الليبي والمصالحة.

وأوضح سيف النصر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن زيارة صالح إلى المغرب تأتي لتلبية دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، إذ أنه من المقر مناقشة العلاقات الليبية المغربية وتنسيق الجهود من أجل إنجاح الحوار والمصالحة ولم الشمل، فضلا عن تناول آخر التطورات في الشأن الليبي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب سيصل إلى المغرب برفقة كل من، نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة ووزير الخارجية في الحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا