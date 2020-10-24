بعد الاتفاق على سحب القوات العسكرية من ليبيا أبو ذيب : هناك دول ستكون رافضة لوقف إطلاق النار

شكك الناشط السياسي ناصر أبو ذيب، اليوم السبت، في مصداقية الدول الداعمة للحوار السياسي في ليبيا ووقف إطلاق النار، موضحا أن المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز،أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سوف يتم طرحه على مجلس الأمن حتى يكون ملزم للأطراف الموقعة عليه وهو ما يثير الشكوك.

وأكد أبو ذيب في لقاء إعلامي رصدته ليبيا 24، أن الليبيين يجب أن يتفقوا على أي حوار يحقن دماء المواطنين، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول ستكون رافضة للاتفاق الذي تم توقيعه أمس خاصة بعد أن شدد الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من الأراضي الليبية وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية خلال 90 يوما.

وأشار أبو ذيب إلى أن النخبة السياسية في ليبيا نخبة عاجزة تسعى إلى إرضاء وليامز والمنظمات الدولية من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية وهو ما ستشهده ليبيا خلال الفترة المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي له يد طويلة في ليبيا وأصبح يلزم الليبيين بالقرارات، على حد قوله.

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